قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالمانجو تصل إلى أكثر من 300 ألف فدان، و70 ألف فدان منها بمحافظات الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن مصر بها العديد من أنواع المانجو، مشيرًا إلى أن المانجو لازالت في بداية الموسم الخاص بها.

وعن العفن الهبابي، أوضح أن العسل الهبابي يكون عن طريق حشرة قد تصيب أشجار المانجو نتيجة إهمال المزارع بها تخرج مادة لزجة يتراكم عليها الأتربة فتؤدي للعفن الهبابي، ذاكرًا أن المرض منتشر ومعروف منذ القدم.

وذكر أن العفن الهبابي لن يؤثر هذا العام على إنتاجية المانجو، لافتًا إلى توافرها بكميات وأسعار مناسبة على الرغم من أنه لا يزال في بداية الموسم.

ولفت إلى تواجد العفن الهبابي على القشرة الخارجية للمانجو ويزول بمجرد غسله، مضيفًا أن المزارعين على درجة عالية من الوعي بإصابات وطرق معالجتها.

