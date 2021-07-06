وفاة طفلتين إحداهما غرقا والأخرى صعقا بالكهرباء في الدلنجات

لقيت طفلتان مصرعهما أحدهما رضيعة، الثلاثاء، جراء سقوطها في ترعة أثناء لهوها امام المنزل، والآخرى صعقه التيار الكهربائي بأحد أعمدة الكهرباء امام منزلها بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي، إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد باستقبال المستشفى الطفلة أروى فاروق سالم، سنة و8 أشهر، مقيمة قرية عقارة، جثة هامدة؛ نتيجة سقوطها أثناء لهوها بترعة أمام المنزل، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما لقيت مكة محمد علي عبد الونيس نعامة، 3 سنوات ونصف، مقيمة قرية كوم لحيمر، مصرعها صعقا بالكهرباء من إحدي أعمدة كهرباء أمام منزلها به ماس كهربائي.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.