إنهاء نزاع على قطعة أرض بين شركتي الحديد والصلب للمناجم وكيما أسوان

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وقعت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، عقد تسوية نزاع بين الشركتين على قطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع، المملوكة لشركة كيما بمنطقة عمارات الحديد والصلب بأسوان، وذلك وفقا بيان الشركة للبورصة اليوم.

وبموجب عقد التسوية، آلت قطعة الأرض إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر والتي أصبحت من ضمن أصول وممتلكات الشركة.

وتعد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتي تأسست هذا العام نتيجة لقرار تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركة الحديد والصلب المصرية (وتصفيتها) وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

كما تتبع شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام أيضا.