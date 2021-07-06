تعيين حسين عيسي مستشارا للشئون الاقتصادية لاتحاد الصناعات المصرية

أصدر اتحاد الصناعات المصرية قرارا بتعيين الدكتور حسين عيسى، مستشارا للشئون الاقتصادية بالاتحاد اعتبارا من يوليو الجاري.

وجاء تعيين حسين عيسى في إطار سعي اتحاد الصناعات المصرية لاستقطاب خبرات رفيعة المستوي على المستوي الاقتصادي خاصة بعد صدور قانون الاتحاد الجديد رقم 70 لسنة 2019 والذي ناط بالاتحاد معاونة الحكومة في وضع السياسات الصناعية للبلاد وتنفيذها.

كما حدد من بين أهداف الاتحاد إمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الاتحاد، الأمر الذي يستلزم قيام الاتحاد بإنشاء وحدة للدراسات الاقتصادية والتي سيشرف عليها حسين عيسى.

من الجدير بالذكر أن السيد الأستاذ الدكتور حسين عيسى هو أحد الخبراء الاقتصاديين الذين حصلوا علي أعلي الشهادات العلمية وتقلد عددا من المناصب العلمية والأكاديمية والنيابية في مصر، حيث أنه حاصل على دكتوراه في المحاسبة جامعة الولايات المتحدة الدولية – سان دييجو – كاليفورنيا – أمريكا 1992

وتدرج في العمل الجامعي بدءا من عمله كأستاذ بقسم المحاسبة والمراجعة كلية التجارة جامعة عين شمس وصولا إلي شغل منصب رئيس جامعة عين شمس.

كما أنه عضوا بعدد من الجمعيات العلمية والمهنية منها:

- عضو جمعية المحاسبة الأمريكية – شعبة المحاسبة الإدارية – الولايات المتحدة

- عضو معهد المحاسبين الإداريين- الولايات المتحدة .

- عضو الجمعية المصرية للمحاسبة والنظم والمراجعة بمصر

- عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية - بمصر .

وقد تم تعيين حسين عيسى عضوا بمجلس النواب في عام 2015 بموجب قرار رئاسي ثم ترأس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بعد فوزه بالتزكية من 2015 وحتي 2021.