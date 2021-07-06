ملك هولندا يدعو إلى تعزيز التعاون الألماني-الهولندي

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دعا ملك هولندا، فيليم-ألكسندر، بوضوح إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا.

وقال الملك -54 عاما- اليوم الثلاثاء في برلين: "ندعم بعضنا البعض في الأوقات الجيدة والسيئة".

وفي خطابه أمام مجلس الولايات الألماني "بوندسرات"، شكر الملك ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا السفلى على استقبالهما مرضى هولنديين في العناية المركزة خلال ذروة أزمة كورونا.

وفي الوقت نفسه، أكد الملك أن تجنب المشكلات المستقبلية لا يقل أهمية عن حل المشكلات الحالية، داعيا إلى مكافحة مشتركة ضد تغير المناخ، قائلا: "علينا أن نتأكد من أن صناعاتنا تُنتج بطريقة نظيفة وأن تظل قادرة على المنافسة".

ودعى على وجه التحديد إلى زيادة استخدام الهيدروجين لتجنب ثاني أكسيد الكربون، قائلا: "إذا قمنا بتنسيق أبحاثنا وبنيتنا التحتية بشكل جيد، سيمكننا إنتاج الكثير من الطاقة الإضافية".

وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله ملك هولندا وزوجته الملكة ماكسيما في مقر البرلمان ببرلين.

وأجرى شويبله محادثات مع الزوجين الملكيين لمدة 20 دقيقة في مستهل اليوم الثاني من زيارتهما الرسمية لألمانيا.

ومن المقرر أن يقوم الضيفين بسلسلة من اللقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في ألمانيا خلال برنامج الزيارة.

ويجتمع الزوجان الملكيان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب ظهر اليوم.

وفي المساء يحضر الزوجان الملكيان حفلا موسيقيا برفقة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.