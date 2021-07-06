عالمان إيطاليان يتوصلان إلى 14 شخصا ينحدرون من عائلة دافنشي

بعد أن قاما بإجراء أبحاث عن شجرة عائلة الفنان الايطالي الشهير، ليوناردو دافنشي، حدد عالمان إيطاليان 14 شخصا ينحدرون من عائلة الفنان الأسطوري.

وكتب العالمان في مقال نُشر بمجلة "هيومان إيفولوشن"، أن عملهما هو عبارة عن "مجموعة من الأبحاث التي استمرت لعقود، بهدف إعادة بناء سلسلة الأنساب الكاملة والحديثة لعائلة دافنشي".

وقال خبيرا عائلة دافنشي، أليساندرو فيزوسي وأجنيس ساباتو، إنهما وثقا 21 جيلا من عائلة الفنان الراحل.

كما أجرى الباحثان مقابلات مع أشخاص من نسل الرسام والمهندس المعماري الإيطالي المعروف، أثناء إعداد دراستهما، وتوصلا إلى أن بعضهم عمل في وظائف مكتبية أو حرفية، ثم تقاعدوا في الوقت الحالي.

كما حدد الباحثان العديد من العائلات في أفرع مختلفة من شجرة عائلة دافنشي.

ويمتد حاليا التاريخ الكامل للعائلة لنحو 690 عاما.



