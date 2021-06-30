المحكمة العليا الهولندية تدين السياسي اليميني خيرت فيلدرز بتهمة الإساءة للمغاربة

قضت المحكمة العليا الهولندية، اليوم الثلاثاء، بإدانة السياسي الشعبوي اليميني خيرت فيلدرز بالاساءة للمغاربة خلال حملة انتخابية عام 2014.

وقد أكدت المحكمة، التي تعد الأعلى في البلاد، حكما سابقا بالادانة.

وتوصلت المحكمة العليا، مثل المحكمة السابقة ، إلى أن فيلدرز ليس مدانا بالعنصرية والتحريض على الكراهية.

ولم تفرض المحكمة عقوبة. ولا يمكن الطعن على قرار المحكمة.

وتتعلق القضية بخطاب أدلى به السياسي المعادي للاسلام عام 2014، عندما سأل حشود ما إذا كانوا يريدون المزيد أو القليل من المغاربة في هولندا. وبعد ذلك ردد " مغاربة أقل " ليقوم أنصاره بترديده من ورائه ، وقال " إذن سوف نسوى الأمر".

وتوصلت محكمة الاستئناف الهولندية في سبتمبر الماضي إلى نفس الاستنتاج، ولكن فيلدرز تقدم بالطعن على الحكم، واصفا إياها بالمحاكمة السياسية التي تقيد حريته للتعبير.

ولن تؤثر الإدانة على وضع فيلدرز كرئيس للكتلة البرلمانية لحزب من أجل الحرية اليميني المتطرف، ثالث أكبر قوة في البرلمان الهولندي، حيث يشغل 17 مقعدا في البرلمان المؤلف من 150 نائبا.

وكان خطاب فيلدرز قد تسبب في موجة غضب عارمة في هولندا، حيث تم تقديم أكثر من 6000 شكوى.



