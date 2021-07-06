تراجع أسعار الحبوب وفول الصويا مع موسم الأمطار في أمريكا

تراجعت أسعار الحبوب في البورصات العالمية، في ظل توقعات بمحصول وفير في الولايات المتحدة نتيجة هطول الأمطار بغزارة على ولايات الحزام الزراعي الأمريكي وتوقعات بتراجع الطلب الصيني بعد شراء كميات كبيرة في الفترة الماضية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاجو للحاصلات اليوم الثلاثاء بنسبة 6.9% إلى 5.3975 دولار للبوشل الواحد في أول أيام التداول بعد العطلة الأسبوعية الممتدة لثلاثة أيام بسبب الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي. كما تراجعت أسعار فول الصويا والقمح.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المنتظر أن يساعد هطول الأمطار في تخفيف آثار الجفاف الذي أصاب مناطق زراعة المحاصيل الرئيسية في الولايات المتحدة وساهم في ارتفاع الأسعار بشدة خلال الأسبوع الماضي.

وساهم هطول الأمطار مؤخرا في تزايد الإقبال على الزراعة مما دفع الأسعار إلى التراجع اليوم، في الوقت الذي خفضت فيه أكبر مجموعة بحثية في الصين تقديرات الطلب المحلي على الذرة، مما أضاف قوة دفع لعمليات البيع المكثفة.

كانت أسعار الذرة قد ارتفعت في وقت سابق من العام الحالي إلى أكثر من 7 دولارات للبوشل في ظل توقعات أمريكية بأن الصين ستشتري كميات قياسية من الحبوب من الأسواق العالمية.

في الوقت نفسه تراجعت أسعار التعاقدات على قمح فصل الربيع في بورصة مينابولس الأمريكية اليوم بنسبة 7.2% إلى 7.7875 دولار لكل بوشل وهو أكبر تراجع لها منذ 2010، في حين كانت الأسعار قد ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة 40% في ظل موجة الجفاف الحاد التي ضربت شمال الولايات المتحدة.

وتراجع سعر فول الصويا في تعاملات بورصة شيكاجو بنسبة 7% إلى 13.01 دولار لكل بوشل مبددا مكاسب العام الحالي، وقد تراجعت أسعار وجبات الصويا بأكبر نسبة لها منذ 2015 وتراجع سعر زيت الصويا بسنبة 5.6%.