مكرم: مصر تحتل المرتبة الخامسة للدول الأكثر استقبالا للتحويلات من الخارج

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تحتل المرتبة الخامسة للدول الأكثر استقبالا للتحويلات من الخارج.

ونظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء اليوم، ندوة تحت عنوان "دور المهاجرون والمقيمون بالخارج في التنمية الاقتصادية".

الجدير بالذكر أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة يوليو إلى مارس من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 8.5%‏، اي بواقع 1.8 مليار دولار لتصل إلى 23.4 مليار دولار مقابل نحو 21.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

وفي شهر مارس 2021 ارتفعت التحويلات بنسبة 11.0% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار.