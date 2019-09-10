ارتفاع أسعار النفط بعد انتهاء محادثات أوبك بلس دون اتفاق

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا جديدا اليوم الثلاثاء بعد انتهاء محادثات تجمع الدول النفطية أوبك بلس دون التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الإنتاج اعتبارا من الشهر المقبل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي في تعاملات لندن أمس الاثنين بنسبة 3ر1% ليتجاوز 77 دولار للبرميل. ويعني فشل دول أوبك بلس في الاتفاق على خطة الإنتاج الجديدة، استمرار العمل بمستويات الإنتاج الحالية لحين استئناف المحادثات.

وخلال تعاملات اليوم ارتفع سعر خام برنت بنسبة 2ر0% إلى 31ر77 دولار للبرميل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في تعاملات بورصة نيويورك اليوم بنسبة 9ر1% إلى 56ر76 دولار للبرميل تسليم آب/أغسطس المقبل. كانت الأسواق الأمريكية مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة رسمية.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حثت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول الحليفة في تجمع "أوبك بلس" على التوصل إلى حل وسط بشأن زيادة الإنتاج، في أعقاب إلغاء محادثات كانت مقررة أمس لدول التجمع.

وبعد أيام من المحادثات الصعبة فشل المشاركون في تسوية الخلاف بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن حصص الإنتاج، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مشاركين في المحادثات.

كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للانباء رأيهم قبل انطلاق اجتماعات أوبك بلس يوم الخميس الماضي يتوقعون زيادة إنتاج التجمع الذي يضم 23 دولة بمقدار 550 ألف برميا يوميا اعتبارا من آب/أغسطس المقبل، وهو ما لم يحدث.