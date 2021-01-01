الزمالك: سنتخذ الإجراءات القانونية في قضية فرجاني ساسي

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أعلن عمرو أدهم، عضو لجنة إدارة نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة سيتخذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق النادي في قضية فرجاني ساسي.

وكان فرجاني ساسي قد رفض العودة إلى فريق الزمالك بعد المعسكر الدولي مع المنتخب التونسي رغم أنه متبقي في عقده 3 شهور.

وقال عمرو أدهم في تصريحات تلفزيونية: «كان يهمنا أن تنتهي العلاقة بطريقة ودية مع ساسي».

وأضاف: «ساسي كان أحد نجوم الفريق وساعدنا كثيرا، كنا نريد إنهاء الأزمات بطريقة ودية».

وواصل: «نحاول حل المشكلة بطريقة ودية لكننا سنتخذ بعض الإجراءات بشكل قانوني لحفظ حقوق الزمالك».