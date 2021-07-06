العراق: 31 حالة وفاة و8818 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء بتسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 17 ألفا و376حالة.



وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 8818 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و388 ألفا و323 إصابة.



وأشار التقرير إلى شفاء 5998 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و277 ألفًا و242 حالة.



ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 52 ألفا و610 فحوص مختبرية لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11 مليونا و988 ألفا و129.



وأوضح أن العدد الإجمالي للذين تلقوا التطعيم بلقاحات مضادة للفيروس، وصل إلى 959 ألفا و928 شخصا.