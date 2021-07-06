رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بأسوان

مدبولي: الرئيس يتابع كل التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى محافظة أسوان، قادماً من الأقصر، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث كان في استقباله اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك في مستهل زيارته إلى المحافظة للوقوف على سير العمل بالعديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار مدبولي، إلى أن زيارة محافظة أسوان اليوم تستهدف متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة كل التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات، التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لملايين المواطنين في مختلف القطاعات.

ولفت إلى التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بتوفير مختلف أوجه الدعم للارتقاء بمستوى تلك الخدمات، والعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدى جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه المشروعات، وهو ما شهدناه خلال استعراض اصطفاف المعدات والآلات المشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مؤخراً.

وتوجه رئيس الوزراء في مستهل زيارته لمحافظة أسوان، إلى قرية الكاجوج، التابعة لمركز كوم امبو، إحدى القرى التي تشهد تنفيذ مشروعات لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مستمعاً إلى شرح من محافظ أسوان حول أعمال التطوير التي يشهدها مركز كوم امبو المدرج بالمرحلة الأولى لمشروع تطوير الريف المصري، حيث أشار إلى أن عدد الوحدات المحلية المستهدفة بمركز كوم امبو وصلت إلى 9 وحدات، تضم 17 قرية رئيسية، وعدد 102 عزبة ونجع وتابع، موضحاً أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى يصل إلى نحو 330 ألف نسمة تقريباً.

وعرض محافظ أسوان بيانا بعدد المشروعات الجاري تنفيذها في مركز كوم امبو والوحدات المحلية المستهدفة به، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أشار إلى أنه يتم تنفيذ 23 مشروعاً في مجال الصحة، و7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي، و27 مشروعاً في مجال التعليم، فيما يشهد قطاع الري تنفيذ 10 مشروعات، إلى جانب تنفيذ 10 مشروعات أخرى في قطاع مياه الشرب، بالإضافة إلى إقامة 8 مجمعات خدمات حكومية في 8 قرى.

ونوه اللواء أشرف عطية إلى مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في كل من مراكز كوم امبو، ونصر النوبة، وادفو، موضحاً أنها تتضمن إنشاء محطات مياه جديدة، بالإضافة إلى مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه والوصلات المنزلية، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه، فضلاً عن مشروعات إعادة تأهيل محطات مياه قائمة.

وبدأ مدبولي، والوفد المرافق له متابعة سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرية الكاجوج بتفقد كوبري الكاجوج العلوي، الذي يتم تنفيذه من جانب الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل، حيث استمع إلى شرح حول المشروع وأهميته لأهالي القرية من المهندس محمود العزازي، المدير التنفيذي للمشروع، الذي أشار إلى تنفيذ كوبري مزلقان الكاجوج بقرية المضيق بطول 650 م، وعرض 19.20م، فى الاتجاهين، لكل اتجاه 2 حارة مرورية، إلى جانب أعمال طرق سطحية بطول ٣٤١٥م، وبعرض ٧.٥ م، وذلك لتحويل تقاطع مزلقان السكة الحديد مع الطريق الزراعي الشرقي "أسوان - إدفو" إلى تقاطع حر، بالإضافة إلى طريق خدمة لقرية المضيق وقرية الكاجوج، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 210 ملايين جنيه، حيث سيعمل الكوبري على نقل السيارات فوق خط السكة الحديد ليكون بديلا عن مزلقان القطارات بالمنطقة، بما يحقق السيولة المرورية ومنع الازدحام ويحد من حوادث الطرق.

وفى هذا الصدد، طالب رئيس الوزراء بالعمل على اختصار التوقيتات الزمنية لتنفيذ المشروع، وذلك سعياً لدخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن، لما يمثله هذا الكوبري من أهمية لخدمة اهالي القرية؛ نظرا لتعطل الحركة مع توقف المزلقان لمرور القطارات والحرص على سلامة المواطنين.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه محطة الصرف الصحي بقرية الكاجوج، بطاقة ٣ آلاف م٣/يوم، كمرحلة أولى، تم اقامتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتخدم ثلاث قرى كبرى هي الشبيكة، وسلوى قبلي، والكاجوج، وشهد رئيس الوزراء إعطاء إشارة البدء لتشغيل المحطة التي على مساحة 500م2، بتكلفة تقدر بنحو 617 مليون جنيه، وتتضمن شبكة الانحدار بإجمالي أطوال نحو 29 كم.