وزير الدفاع الإسرائيلي يعرض تقديم مساعدات إنسانية للبنان

عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس تقديم مساعدات إنسانية للبنان لدعمه في أزمته المالية الحادة.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، أن جانتس تقدم بالعرض إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".



جدير بالذكر أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، وسبق أن رفض لبنان تلقي مساعدات من إسرائيل باعتبارها "دولة معادية".



وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم من أن الأزمات المحتدمة في لبنان "تدفع الوضع نحو الكارثة الكبرى التي تتجاوز تداعياتها أي قدرة على الاحتواء"، مضيفا أن "اللبنانيين على شفير الكارثة".



ودعا دياب العالم لإنقاذ لبنان، وطالب بعدم محاسبة الشعب اللبناني على أخطاء الفاسدين.