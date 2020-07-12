قال الفنان أحمد أمين، إنه يفتقد الكتابة للأطفال، مشيرًا إلى أن الأعمال الموجهة لتلك الفئة كنز كبير يحتاج التواصل مع شركات الإنتاج وإقناعهم بشكل قوي لتقديمها.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر فضائية «مدرستنا»، مساء الثلاثاء، أن مصر تمتلك القدرات لتصميم محتوى أطفال بالمماثلة لقنوات ديزني ونيكلوديون، مؤكدًا أن العديد من محبي أدب الأطفال وفنون الرسوم المتحركة يسعون نحو تقديم هذا المحتوى.

وأكد أنه لن يترك الكتابة للأطفال وسيقدم أعمالًا خاصة بهم، متابعًا: «أسعى لتقديم عمل كبير مستمر يتحول إلى عالم يضم أعمالًا أخرى ويحقق أحلامًا كبرى للطفل المصري والعربي».

وعن عمله الفني، أكد أنه لازال في بداية المشوار ولايزال يطمح في تقديم المزيد من الأعمال بالتعاون مع العديد من الأساتذة، معربًا عن امتنانه لنجاح مسلسليه «الوصية» و«ما وراء الطبيعة»، إضافة إلى برامجه المختلفة.