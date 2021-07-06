وزيرة التضامن: نستهدف الوصول بالمعاش إلى 80% من الراتب الشهري

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن المعاش سيكون بنسبة من آخر راتب حصل عليه المحال للمعاش وذلك خلال فترة زمنية من 5 إلى 7 سنوات أو أكثر قليلا، حتى يتم الوصول إلى النسبة المستهدفة بواقع 80 في المائة من آخر راتب.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة خلال مشاركتها في ندوة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمقر المجلس برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الثلاثاء، وشارك فيها وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والأوقاف والشباب والرياضة وعددٌ من رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية.

وأضافت القباج أن الدولة المصرية اهتمت خلال السنوات الماضية بتحقيق العدالة الاجتماعية التي شملت كثيرًا من الفئات، لافتة إلى أنه تم كذلك الاهتمام بالتشريعات ذات الصلة؛ مثل قانون الضمان الاجتماعي وحماية النساء من التحرش، إلى جانب مجموعة سياسات خاصة بالإسكان والمشروعات الصغيرة، وجميعها تصب في صالح الحماية الاجتماعية.

وتابعت القباج أن ملايين الأسر تستفيد حاليا من الدعم بزيادة تتجاوز 200%، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لغير القادرين، والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قانون لحماية المسنين والاستفادة من خبراتهم.

ولفتت كذلك إلى فض التشابك بين التأمينات والمعاشات ووزارة المالية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا كبيرا ورقمنة بما يعود بالفائدة على المشتركين.