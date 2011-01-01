تقرير: دافعو الضرائب بالاتحاد الأوروبي يتحملون تكلفة التلوث وليس الشركات

أظهر تقرير رسمي نشر اليوم الاثنين، أن دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي هم الذين يضطرون غالبا لدفع تكلفة التلوث الناجم عن نشاط الشركات، وليس الشركات نفسها.

وقالت محكمة المراجعة المحاسبية للاتحاد الأوروبي، في التقرير، إن مبدأ الاتحاد الأوروبي يقول "الملوث يدفع الثمن وبالتالي على الشركات وليس دفعي الضرائب أن تدفع تكلفة الأضرار البيئية التي تتسبب فيها مثل تلوث الأنهار بالكيماويات".

ويعني هذا أنه يجب أن ترصد الشركات الموارد المالية المطلوبة لمنع التلوث ومكافحته ومعالجته، فعلى سبيل المثال على الشركات تركيب مرشحات على مخارج عوادمها الغازية أو السائلة لتقليل تلوث الهواء والمياه.

وأأضح فيورال ستيفان المراجع في المحكمة أن هذا يعني أيضا من الناحية النظرية تحمل الشركات لتكلفة آثار التلوث على المجتمع، مثل التأثير على الصحة"

وأضافت المحكمة في تقريرها أن الدول الأعضاء في الاتحاد مازالت تستخدم أموال دافعي الضرائب لعلاج التلوث.

وحددت البرتغال 175 منجما مهجورا في عام 2011 ويجب تنظيفها من الكبريتات المعدنية أو المواد المشعة.

ورصد الاتحاد الأوروبي 1ر9 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2021 للمساهمة في تنظيف هذه المناجم التي لا توجد شركة يمكن أن تتحمل مسؤوليتها سواء لأنها لم يعد لها وجود أو لم تعد مسؤولة عنه.

وأضاف ستيفان في بيان صحفي إنه بحسب أحدث تقدير، يؤدي عدم الالتزام بالمعايير البيئية في الاتحاد الأوروبي إلى خسائر أو أرباح مفقودة تقدر بنحو 55 مليار يورو (65ر مليار دولار) سنويا.

وقال "حتى الآن يضطر دافعو الضرائب في الاتحاد الأوروبي إلى تحمل الجزء الأكبر من التكلفة التي يجب أن تتحملها الشركات الملوثة".