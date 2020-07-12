البنتاجون: اكتمال انسحاب أمريكا من أفغانستان بنسبة 90%

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) اليوم الثلاثاء، أن سحب القوات والمعدات الأمريكية من أفغانستان اكتمل بنسبة تزيد عن 90%.

وذكرت الوزارة فى بيان أن كمية المواد التي تم نقلها جوا حتى الآن تعادل حوالي 984 طائرة نقل من طراز سي- 17 بينما تمت إعادة 17074 قطعة من المعدات إلى الولايات المتحدة.

وسلمت القوات الأمريكية سبع منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية منذ قرار الرئيس جو بايدن سحب الجيش بعد ما يقرب من عقدين من الانخراط في معارك في الدولة التي مزقتها الحرب.

وقالت الحكومة الأمريكية في أواخر الشهر الماضي إنها تريد استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بنهاية أغسطس، قبل الموعد النهائي الذي حدده بايدن بـ 11 سبتمبر.

وتحذو دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخرى المشاركة في القوات الدولية حذو أمريكا.