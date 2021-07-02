دوي صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الإثنين، بسماع صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تفعيل صافرات الانذار داخل السفارة الأمريكية وتفعيل منظومة ال (سي إر إم) داخل السفارة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

كانت قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي البلاد، قد تعرضت إلى هجوم صاروخي في وقت سابق اليوم، دون وقوع إصابات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.

يشار إلى أن العراق يشهد تعرض اهداف أمريكية منه السفارة الأمريكية و قواعد تنتشر فيه قوات أمريكية لهجمات صاروخية منذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإٌيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في مطلع العام الماضي في هجوم أمريكي.