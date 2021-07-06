نيجيريا تخطط لتخصيص 900 مليار نيرة لدعم الطاقة في موازنة 2022

أعلنت الحكومة النيجيرية الفيدرالية عن تخطيطها لتخصيص 900 مليار نيرة لدعم الوقود في ميزانية تقدر بـ 11.907 تريليون نيرة لعام 2022.

وقالت وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني تاميجيرية زينب أحمد -في بيان اليوم الثلاثاء- إن بلادها تتوقع تخصيص 900 مليار نيرة لدعم الوقود خلال 2022.

وأعربت الوزيرة النيجيرية عن أسفها إذ يفرض الدعم تكلفة ضخمة على بلادها مضيفة أن بعض الاشهر شهدت إنفاق 150 مليار نيرة لدعم البنزين بينما أبرزت الوزيرة المفارقة بين السوق النيجيرية التي توفر لتر البنزين بسعر 165 نيرة بينما يتم بيعه في الاسواق المجاورة في المنطقة بسعر 500 نيرة، ويستفيد المسوقون فقط من أخذ هذا المنتج من نيجيريا وبيعه عبر الحدود بينما لا يستفيد المواطن النيجيري.

وأشارت إلى إمكانية تخصيص مبالغ الدعم وتوجيهها إلى الخدمات الاكثر إلحاحا وإيداعها في حساب الاتحاد وتقاسمها لتوفير التعليم والبنية التحتية وتقليل الاقتراض الحكومي.

ولفتت إلى أن موازنة بلادها سوف تشهد عجزًا قدره 5.6 تريليون نيرة ، وسعر مرجعي للنفط قدره 57 دولارًا للبرميل فيما يبلغ سعر الدولار 410.15 نيرة وإنتاج البلاد من النفط 1.88 مليون برميل يوميًا بينما تستهدف الميزانية معدل تضخم بنسبة 13 في المائة، وأوضحت أن تمويل العجز البالغ 5.6 تريليون نيرة من خلال الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية بنسبة 50%.