قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن دور الوزارة التنموي مرتبط بتحركات الدولة، ولدينا رؤية مرتبطة بأهداف الدولة الاستراتيجية.

ونوه الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الأعلى للإعلام عن "30 يونيو والجمهورية الجديدة": "إننا فرحنا بمفهوم الجمهورية الجديدة، الذي أطلقه الرئيس، خاصة مع ما يتضمنه من انتصار بالإنجازات خلال الفترة الماضية".

وأضاف صبحي، أن قطاع الشباب بالوزارة عمل مع برنامج العمل الحكومي بهدف دعم المواطن وحماية الأمن القومي، ونركز كذلك على اهداف التنمية المستدامة ومنها الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين.

واستعرض الوزير، الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، ومنها تحسين النمط الصحي للمواطن، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وتعزيز مشاركة مصر في البطولات وتحسين قدرة مصر على استضافة الأحداث والبطولات العالمية، والتشجيع على العمل التطوعي.

وكشف الوزير، أن 16 مليار جنيه حجم الاستثمارات والإنشاءات التي قامت بها الوزارة، ونعمل على بث روح الانتماء والولاء، ونظمنا حوالي 5 آلاف برنامج شبابي.