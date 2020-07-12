الأمم المتحدة: دخول المساعدات الإنسانية تخفف حدة الأزمة والصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم تيجراي الذي مزقه الصراع في شمال إثيوبيا ما زالوا معرضين لخطر المجاعة، إلا أنها أشارت إلى أن الوضع الإنساني آخذ في التحسن.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك "زملاؤنا العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية يخبروننا أن إيصال المساعدات الإنسانية داخل تيجراي قد تحسن، وأصبح ممن الممكن الوصول الآن إلى مناطق واسعة".



وتابع "ومع ذلك، هناك حاجة شديدة لإعادة تقديم المساعدات الإنسانية وكذلك الوقود الذي تعتمد عليه العمليات الإنسانية."



وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت مؤخرا أن أكثر من 400 ألف شخص في تيجراي معرضون لخطر المجاعة وأن 8ر1 مليون آخرين على شفا المجاعة.