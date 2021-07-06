استقبلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل مجموعة من الأنشطة الفنية المتنوعة، معرض للفن التشكيلي بعنوان: "بين حاضر وماضي" للفنان الدكتور أحمد محمد عزمي أحمد بكلية التربية الفنية، وذلك بقاعة المعارض بقصر ثقافة المنيا، والذي افتتحه أ. د. عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس جامعة المنيا، ود. أمل محمد محمود أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والعديد من محبي الفنون.



وذلك في إطار توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بالتعاون مع قطاعات ووزارات الدولة والعمل على تنمية الذوق العام والحس الفني لدى الجمهور.



ويتناول المعرض، الجمع بين الأصالة والمعاصرة من خلال الأشكال الهندسية واستخدامها تراثيا واستحداث تشكيلات معاصرة منها في تناغم فني يجمع بين الماضي والحاضر.



ويعتبر المعرض نموذجا لفن التصميم الرقمي ببرامج الكمبيوتر، ويوضح دور التكنولوجيا الرقمية في التمكين من تطوير المهارات، ويضم أربعة عشر عمل فني من المساحات الكبيرة.