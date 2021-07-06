سياسي بارز بحزب ميركل يؤيد دعوة وزير خارجية ألمانيا لإلغاء قيود مواجهة كورونا قريبا

أعلن باول تسيمايك الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تأييده لإلغاء قيود مواجهة فيروس كورونا المستجد، بمجرد أن يحصل جميع الناس في ألمانيا على عرض تلقي اللقاح.

وأيد بذلك السياسي الألماني البارز دعوة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإلغاء جميع القيود المفروضة على خلفية مواجهة تفشي فيروس كورونا بمجرد أن يتلقى جميع الأشخاص في ألمانيا عرضا لتلقي التطعيم.

وقال تسيمايك، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الألمانية برلين إنه إذا تم توفير كميات كافية من اللقاح، سيجب "العودة إلى حياة طبيعية جديدة".

وأضاف تسيمايك أن من لم يتلقوا اللقاح لا يمكنهم توقع أن المجتمع سيتمسك بالإجراءات من أجل حماية هؤلاء الذين "لم يتم تطعيمهم".

وكان وزير الخارجية الألماني قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ولصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "هذا متوقع خلال شهر أغسطس، إذا كان لدى كل فرد في ألمانيا عرض تطعيم، فلن يكون هناك أي مبرر قانوني أو سياسي لأي تقييد".