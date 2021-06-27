مفوضية الانتخابات العراقية: 3243 مرشحا يخوضون الانتخابات المقبلة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، إن عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة في العاشر من أكتوبر بلغ 3243 مرشحا.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في بيان أنه سيتم يوم غد إجراء قرعة توزيع الأرقام عليهم ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام والصحف والموقع الرسمي للمفوضية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أن أكثر من 24 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائبا.

وسوف يتولى تسمية رئيس جديد للبلاد وتكليف مرشح الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.