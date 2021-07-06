فاينانشيال تايمز: ينبغي على الدول الغنية الارتقاء لمستوى التحدي الجاد لمواجهة كورونا

شددت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، على أهمية سعي دول العالم الغنية، لكسب ثقة الدول الناشئة، والارتقاء إلى مستوى التحدي الجاد لمواجهة الأزمات العالمية الراهنة، ومن بينها قضيتي الأوبئة و تغير لمناخ، خاصة مع تزامن اجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية والذي يضم أكبر 20 اقتصادا حول العالم في مدينة البندقية خلال الأسبوع الجاري.



وقالت الصحيفة، في مستهل افتتاحيتها لعدد اليوم، إنه يتعين على هذه الدول اغتنام فرصة اجتماعها لإحراز تقدم في أكبر تحديات العالم، ومنها، إنهاء اتشار كوفيد - 19 المستجد، وحشد الجهود العالمية لاحتواء تغير المناخ وتأمين قوة الانتعاش الاقتصادي في كل مكان على هذا الكوكب.



وأوضحت أن الفشل في الالتزام بخطة جادة لإنهاء تفشي وباء كورونا، أمر غير معقول وسوف يؤدي إلى الهزيمة الذاتية وأيضا سيزيد من احتمالات أن تقاوم الطفرات الفيروسية الجديدة ، مثمنة في الوقت ذاته، الخطة التي أشرف على تنفيذها صندوق النقد الدولي بتخصيص 50 مليار دولار بشأن مكافحة انتشار فيروس كوفيد - 19 المستجد.



كما شددت الصحيفة على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان الغنية والفقيرة، وأيضا أهمية اتباع نهج مشترك على مستوى مجموعة العشرين بشأن وضع خطط طموحة بشأن مكافحة وباء كورونا، وتغير المناخ حول العالم.