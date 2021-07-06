العثور على جثة طفل غارقة بمياه ترعة الإسماعيلية بالشرقية

انتشل ضباط شرطة الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، بإشراف العميد محمد العدلي، مدير الحماية المدنية، جثة طفل يبلغ من العمر 11 سنة، من مياه ترعة الإسماعيلية دائرة مركز بلبيس.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة بلبيس بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية، أسفل الكوبري العلوى للمدينة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وشرطة الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة.

وبمراجعة بيانات الغياب تبين أنها للطفل يوسف.أ، 11 سنة، مقيم أرض علوان بندر بلبيس، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، تحت تصرف النيابة العامة وجرى تحرير محضر بالواقعة.