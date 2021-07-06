الصين تتعهد بتكثيف تدقيق بيانات الشركات المدرجة في البورصة

تعهدت الصين بتعزيز التدقيق فيما يتعلق بالممارسات الخاصة ببيانات الشركات المدرجة في البورصة، في طلقة تحذيرية أخرى لعمالقة التكنولوجيا في البلاد بعد أيام فقط من الإعلان تحقيق الأمن السيبراني لشركة ديدي لخدمات النقل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن مجلس الدولة الصيني، قال في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سوف يتخذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات المتعلقة بالأوراق المالية، وسيعزز الرقابة على الشركات الصينية المدرجة ببورصات خارج البلاد.

وأضاف مجلس الدولة، أنه سوف يراجع قواعد إدراج الشركات بالخارج، دون الإفصاح عن تفاصيل.

ويأتي التحذير بعدما قالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين إنها اكتشفت انتهاكات خطيرة في جمع شركة ديدي للمعلومات الشخصية واستخدامها، دون الكشف عن تفاصيل.

وانخفضت أسهم ديدي، اليوم الثلاثاء، بنحو 30% في التداول قبل السوق، بعد أربعة أيام من إكمالها لثاني أكبر طرح عام أولي لشركة صينية في تاريخ الولايات المتحدة.