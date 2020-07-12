تدريب شباب على إطفاء الحرائق بقرى الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد، تنفيذ تدريب نظري وعملي لشباب قرية أولاد عبدالله بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالمركز.



جاء ذلك تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد نحو تدريب شباب متطوعين من كل قرية على إطفاء الحرائق والتعامل معها.



جدير بالذكر أن مزارع النخيل في الوادي الجديد تشهد حرائق، ووضعت المحافظة عدة ضوابط ومبادرات للحد من الحرائق من بينها تدريب الشباب على إطفاء الحرائق، والتعامل السريع لضمان حماية القرى، بجانب الحماية المدنية كقوة أساسية منوط بها السيطرة على الحرائق وإطفاءها.