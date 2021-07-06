مدرب لايبزج يسعى لفرض فلسفته الخاصة في الملاعب الألمانية

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يميل جيسي مارسش المدير الفني الجديد لنادي لايبزج لاتباع فلسفة "السيطرة على مجريات اللعب بشكل كامل خلال المباريات" ويتطلع لمزج فلسفة المدرب الأسبق رالف رانجنيك بالتطورات التي أحدثها المدرب السابق جوليان ناجلسمان في النادي الألماني.

وقال مارسش في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "أريد أن استغل أفضل الأشياء من الموسمين الماضيين ، لكننا أيضا نتمسك بفلسفتنا في كرة القدم (التي طبقناها قبل ثلاثة أعوام)" ، وذلك عندما كان مساعدا لرانجنيك في لايبزج.

وأضاف "من المهم للغاية التعامل بشكل جيد مع الكرة ، التحكم في المنافس والمباراة بشكل كامل ، هذا هو هدفنا ، الأمر ليس ممكنا دائما ، لكنه هدفنا".

وانتقل مارسش لتدريب لايبزج قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي، حيث خلف ناجلسمان الذي انتقل لتدريب بايرن ميونخ.

وقبل انطلاق التدريبات أجرى مارسش العديد من الاتصالات الهاتفية مع لاعبيه ، وبالأمس أجرى محادثة فردية مع مهاجمه ألكسندر سورلوث.

وأوضح مارسش "أليكس فتى مذهل ولاعب رائع".

وبعد التعاقد مع أندريه سيلفا من انتراخت فرانكفورت، قرر مارسش الانتظار لبضعة أسابيع قبل اتخاذ قرارات أخرى تتعلق بقوام الفريق.

من جانبه، ألمح أوليفر مينتزلاف رئيس لايبزج إلى إمكانية إبرام صفقات أخرى.

وقال "الفريق في حالة اكتفاء فيما يتعلق بالكفاءة والعدد ، لكن هذا لا يمنع إمكانية إقدامنا على شيء جديد أو ضم لاعب أو اثنين".

وأضاف "إنه (سوق الانتقالات) تزداد سرعته ببطء ، في الأساس نحن ندرك ما نريد فعله".

ولم يكشف لايبزج بعد عن مصير اللاعبين الدوليين مارسيل هالستنبرج ومارسيل سابيتزر.