قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة كان أمرًا متوقعًا بشدة.

وأوضح حسين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن إثيوبيا لم تخف نواياها الشريرة ورغبتها في الملء الثاني لسد النهضة بصورة أحادية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف دليل جديد على سوء النوايا.

وأضاف أن إثيوبيا استغلت الوقت وخدعت مصر كثيرًا، مشيرًا إلى أن مصر كانت حسنة النية وتعاملت معها بشرف وأخلاق ومبادئ الجيرة الإفريقية، وحاولت قدر المستطاع الوصول لحلول سلمية إلا أن الجانب الآخر صم أذانه.

وأشار إلى أنه من كان يعتقد في العالم بأكمله أن هناك نوايا جيدة لدى الجانب الإثيوبي، تأكد الآن أن الحكومة الإثيوبية اتبعت منهجًا لئيمًا وشريرًا، وأنها لا تريد السلام ولا التنمية.

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.

وفي المقابل، وجه وزير الموارد المائية والري، خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.

