محمد هاني ينتظم في مران الأهلي

انتظم محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم هاني في مران الأهلي الجماعي بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خضع له، للتخلص بشكل نهائي من إصابته التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وخضع محمد هاني لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، للتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة للاطمئنان على حالة الجميع قبل المباريات الرسمية.

ويسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية في بطولة الدوري الممتاز خلال مواجهة المقاولون العرب مساء الخميس، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على سموحة بأربعة أهداف دون رد في الجولة 28.