كتالونيا تحظر فتح الأماكن الترفيهية الليلية وسط ارتفاع حالات كورونا

قالت الحكومة المحلية الكتالونية، اليوم الثلاثاء، إن إقليم الإسباني فرض قيودا على الأماكن الترفيهية الليلية في محاولة للحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تشهد زيادة سريعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المتحدثة باسم الحكومة الإقليمية باتريشيا بلاجا قولها، "الجائحة لم تنته بعد، هناك سلالات جديدة شديدة العدوى، ولم يتم تطعيم العديد من السكان بعد".

وارتفع عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة في غضون سبعة أيام إلى 253 في كتالونيا. وكان العدد 55 فقط منذ ما يزيد قليلا على أسبوع، ويتعين إغلاق جميع الأماكن الترفيهية الليلية المغلقة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وأشارت تقارير إعلامية إلى وجود شواطئ وفنادق وحانات ومتاجر في برشلونة وغيرها من المجتمعات الساحلية المليئة بالزوار.

وكان أحدث عدد للإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة هو 127، في جزر البليار بما في ذلك جزيرة مايوركا الشهيرة.