شخص يلقي بطفل حيا في ترعة المحمودية بسبب الغيرة لعدم الإنجاب

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كشفت مباحث البحيرة، برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير المباحث، لغز العثور على جثة طفل عمره 4 سنوات، غارقًا بمياه ترعة المحمودية في البحيرة بقرية حمد منيسي.

وتبين قيام "مصطفى" جار والد المجني عليه بإلقائه حيًا بمياه الترعة؛ انتقامًا منه ونكاية فيه لعدم الإنجاب وقيام والد المجني عليه بمعايرته بصورة دائمة، وجرى القبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق برئاسة المستشار سامح راجح مدير نيابة المحمودية.

وتلقى مأمور مركز شرطة المحمودية، بلاغًا من أهالي قرية حمد منيسي، التابعة لدائرة المركز، بالعثور على جثة "محمد م. م" على ٤ سنوات طافية بمياه ترعة المحمودية، واشتبه والده في وفاته جنائيا.

وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى المحمودية، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وبعرض البلاغ على اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير المباحث ضم ضباط مباحث المحمودية لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وأسفرت تحريات فريق البحث، عن وجود خلافات سابقة بين والد المجني عليه، وجار له يرتبط معه بعلاقة صداقة؛ بسبب معايرة والد المجني عليه بعدم الإنجاب.

وبتضيق الخناق على المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة حيث استدرج المجني عليه، وألقاه بمياه الترعة.

وأحيل المحضر للنيابة التي باشرت التحقيق، وأمام المستشار سامح راجح مدير نيابة المحمودية، قام المتهم بتمثيل جريمتة بموقع الحادث، فأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار محمد عمر رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور.