لافروف: مستعدون لتوريد وتوطين انتاج اللقاحات الروسية ضد كورونا في إندونيسيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء، أن موسكو وجاكرتا تناقشان إمكانية توريد وتوطين إنتاج اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إندونيسيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " لقد أكدنا استعدادنا للعمل والتعاون بشكل وثيق مع إندونيسيا على أساس ثنائي، ويشمل ذلك ليس فقط إمكانية توريد اللقاحات ضد فيروس كورونا إلى هذه الدولة، بل وإنتاجها أيضا".

وأضاف "هناك قناعة لدى موسكو وجاكرتا بضرورة توفير اللقاحات للمجتمع الدولي بأسره، ودعم مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن هذا الأمر" .