لوفتهانزا تتوقع تخفيف قيود السفر إلى الولايات المتحدة

تتوقع شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران أن تخفف الولايات المتحدة قيود السفر خلال الصيف.

وقالت متحدثة باسم الشركة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم الثلاثاء، إن لوفتهانزا تعرض حاليا مرة أخرى رحلات جوية إلى جميع وجهاتها الأمريكية، وأضافت: "العلاقات عبر الأطلسي ليست فقط سوقا مهما للنقل الجوي، ولكنها أيضا ذات أهمية محورية على المستوى السياسي والثقافي. لذلك يجب أن يكون التبادل وحركة المرور ممكنين مرة أخرى في أسرع وقت ممكن".

وكان قطاع التصنيع في ألمانيا قد شكا من قيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال العضو التنفيذي في اتحاد الصناعات الألمانية، فولفجانج نيدرمارك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الثلاثاء في برلين إن قيود السفر التي فرضتها السلطات في الولايات المتحدة تشكل عقبة أمام الشركات الصناعية الألمانية، وأضاف: "ينتظر عدد من الشركات الألمانية بشكل عاجل السماح لموظفيها بدخول الولايات المتحدة لإجراء أعمال صيانة وإصلاحات وخدمات أخرى متعلقة بالإنتاج... الإنتاج في الولايات المتحدة، الذي تعتمد عليه العديد من الوظائف الأمريكية، يعاني نتيجة القيود المفروضة على الدخول".

وقرر الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين من الولايات المتحدة، لكن القيود المفروضة على السفر من منطقة الانتقال الحر (شينجن)، والتي تغطي جزءا كبيرا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال سارية.