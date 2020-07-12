شريف عامر يقرر عدم الدخول على تويتر بسبب سد النهضة: مصر لا تُدار عبر الإنترنت

قال الإعلامي شريف عامر، إنه قرر عدم الدخول على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ بسبب آراء المواطنين حول ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن المغردين يحددون ماذا سيحدث بالملف وكيفية محاربة مصر للسد.

وأكد عامر، خلال تقديمه لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن «مصر لا تُدار عبر الإنترنت»، مشددًا على أهمية الحصول على المعلومة والوصول إليها من مصادرها.

وأضاف أنه ابتعد عن فكرة اتخاذ القرار التي ينتهجها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: «القرارات تتخذها المؤسسات الرسمية للدولة، وقررت إغلاق الإنترنت وتويتر ونظرت إلى المعلومات».