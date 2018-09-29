 وزير التموين يعرض الفرص الاستثمارية على رئيسة المؤسسة الإسلامية للتنمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التموين يعرض الفرص الاستثمارية على رئيسة المؤسسة الإسلامية للتنمية


نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 9:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 9:55 ص

• رئيسة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: إعداد ورقة عمل مقترحة بين وزارة التموين لتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات التابعة لها لديها فرص استثمارية كبيرة في المناطق اللوجيستية، وإنشاء صوامع لتخزين الأقماح وتطوير منافذ جمعيتي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد اليوم مع أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إحدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوفد المرافق له، بحضور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وأكد المصيلحي وجود مشروعات وفرص متاحة للاستثمار فى مشروعات الوزارة، ومنها تطوير منافذ مشروع جمعيتي، حيث تم افتتاح 6000 منفذ، وجاري فتح 1000 منفذ آخر بالمرحلة الرابعة؛ لتكون أكبر سلسلة توزيع للسلع التموينية والحرة، بالإضافة إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتطرق -خلال الاجتماع مع وفد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص- إلى الفرص المتاحة أيضاً لاستخدام عمليات النقل النهري لنقل الأقماح، وكذلك إنشاء المناطق والمخازن الاستراتيجية المُزمع إقامتها في الفترة القادمة؛ لتخزين السلع وسبٌل الاستثمار بها.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إحدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أنه بحث مع وزير التموين، إمكانية توظيف قدرات المؤسسة الاستثمارية والتمويلية بالتشارك مع الوزارة وجهاتها التابعة، وتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

وأشار أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي لوزارة التموين، إلى أنه تم الاتفاق على إعداد ورقة عمل مقترحة بين الجانبين، مدون بها الفرص التي يمكن تنفيذها في الفترة القادمة، إضافةً إلى الاتفاق مع المؤسسة بعقد مجموعة لقاءات مع رؤساء الجهات التابعة بالوزارة ذات الصلة بالنشاطات والمشروعات التي تم ذكرها، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها تفصيلًا فيما بعد وخريطة التعاون مع المؤسسة.


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