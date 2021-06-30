مساعد وزير الطاقة الأمريكي: أهداف منتدى غاز شرق المتوسط تتوافق مع رؤية بايدن

أكدت القائمة بأعمال مساعد وزير الطاقة الأمريكي، بيث أورباناس، دعم الولايات المتحدة لأهداف منتدى غاز شرق المتوسط ودوره في تحقيق أمن الطاقة ودعم سياسات البيئة والمناخ.

وأشارت إلى أن رؤى وأهداف المنتدى في هذا المجال تتوافق مع رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتوجهات العالمية لتعزيز استخدام الطاقات النظيفة ودعم استقرار المنطقة والتحول لاقتصاد خالى من الكربون إقليمياً وعالمياً.

وأشادت بجهود المنتدى في مجال الاستدامة من خلال الدراسات الهادفة لخفض الانبعاثات واستخدام الغاز المسال كوقود للسفن.

وأكدت أن الولايات المتحدة تقدم كل خبراتها، وأن وجود كبرى الشركات الأمريكية في مجال الطاقة بالمنطقة مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل" و"أباتشى"، يعزز فرص التعاون في تحقيق أهداف المنتدى وتنمية مواردها الطبيعية.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي تستضيفه مصر افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

حضر الاجتماع ناتاشا بيلديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وجان باتسيت لومويان وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية والخارجية، وكوستس سكرياس وزير البيئة والطاقة اليوناني، وكارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وهالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وفانيا جافا وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية، ومحمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، وبث أوربانس القائمة بأعمال مساعد وزير الطاقة الأمريكي، والذي شهد الموافقة بالإجماع على انضمام الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى للمنتدى بصفة مراقب.

وشهد الاجتماع، إطلاق المهندس طارق الملا، للموقع الإلكترونى الرسمي للمنتدى على الإنترنت على الرابط https://emgf.org/، وتوقيعه -نيابة عن الحكومة المصرية- اتفاقية استضافة مقر المنتدى بالقاهرة، مع أسامة مبارز الأمين العام الحالى للمنتدى، والإعلان عن الاجتماع الوزارى القادم فى الربع الأخير من 2021.