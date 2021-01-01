قال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية والعميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، الدكتور عدلي سعداوي، إن الملء الثاني لخزان سد النهضة، بشكل أحادي، يؤكد سوء النية الإثيوبية، ويشير إلى مدى الاستهتار بكل الأعراف الدولية في إدارة الأنهار الدولية وعلاقات حسن الجوار.

كما اعتبر سعداوي، في تصريحات لـ«الشروق»، أن التصرف الإثيوبي يحول أزمة سد النهضة إلى ساحة صراع بديلا عن الدبلوماسية والقيم والأعراف الدولية.

وشدد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية على ضرورة وضع مجلس الأمن أمام مسئولياته الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.