 سد النهضة.. عضو مجلس الشئون الخارجية: الملء الأحادي يؤكد سوء النية الإثيوبية - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يوليه 2021 2:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

سد النهضة.. عضو مجلس الشئون الخارجية: الملء الأحادي يؤكد سوء النية الإثيوبية

سد النهضة
سد النهضة

نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 1:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 1:24 ص

قال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية والعميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، الدكتور عدلي سعداوي، إن الملء الثاني لخزان سد النهضة، بشكل أحادي، يؤكد سوء النية الإثيوبية، ويشير إلى مدى الاستهتار بكل الأعراف الدولية في إدارة الأنهار الدولية وعلاقات حسن الجوار.

كما اعتبر سعداوي، في تصريحات لـ«الشروق»، أن التصرف الإثيوبي يحول أزمة سد النهضة إلى ساحة صراع بديلا عن الدبلوماسية والقيم والأعراف الدولية.

وشدد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية على ضرورة وضع مجلس الأمن أمام مسئولياته الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك