إندونيسيا: تسجيل 728 وفاة وأكثر من 31 ألف إصابة بكورونا

سجلت إندونيسيا اليوم الثلاثاء، 728 حالة وفاة مرتبطة بالاصابة بمرض "كوفيد -19"، وأكثر من 31 ألف حالة إصابة جديدة، وذلك في أعلى قفزة يومية يتم تسجيلها لحالات الوفاة والإصابة المؤكدة.

وتكافح إندونيسيا في ظل الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، والذي يعود سببه إلى الاصابة بالسلالة المتحورة شديدة العدوى "دلتا".

واضطرت المستشفيات في جزيرتي جاوة وبالي إلى عدم استقبال المرضى حيث يعاني البعض منها من نقص الأكسجين.

وقد سجلت إندونيسيا حتى الآن 61 ألفا و868 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وأكثر من 3ر2 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وهو أعلى عدد في جنوب شرق آسيا.

ومن جانبه، حذر لوهوت بانجيتان، وهو المسؤول عن تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا، من أن عدد الحالات التي يتم تسجيلها يوميا قد يصل إلى 70 ألف.

فيما قال وزير الصحة بودي جونادي صادقين، إن الحكومة تقوم حاليا بتحويل المهاجع الخاصة بالحجاج في جاكرتا إلى مستشفى لعلاج مرضى "كوفيد -19"، بسعة 900 سرير، من بينها 50 سريرا للعناية المركزة.