احتفالات محدودة بعيد ميلاد الدالاي لاما الـ86 بسبب جائحة كورونا

أتم زعيم التبت الروحي الدالاي لاما عامه الـ86، اليوم الثلاثاء، في ظل احتفالات محدودة، حيث أقام المقيمون في المنفى والرهبان صلوات من أجل حياة مديدة.

وكان الدالاي لاما والآلاف من أتباعه قد فروا من الهند عام 1959 بعد قمع الصين لانتفاضة في مارس من نفس العام.

وحصل الدالاي لاما على جائزة نوبل للسلام عام 1989 لحملته غير العنيفة من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية في موطنه.

ووجه الدالاي لاما في رسالة من مسكنه في بلدة دهارامسالا الشكر لاتباعه، وأعرب عن تقديره للهند.

وقال في الرسالة" أستطيع أن أؤكد لكم إنني طوال بقية حياتي سوف استمر في الالتزام بخدمة البشرية والعمل لحماية المناخ"، كما حث أنصاره على أتباع تعاليمه بعدم اللجوء للعنف والتحلي بالتعاطف.

وأقامت حكومة التبت في المنفى احتفالا صغيرا في مقرها، حيث صدرت تعليمات للأديرة ومستوطنات التبت بتجنب التجمعات، والاحتفال باليوم من خلال الصلوات أمام صورة الدالاى لالما.