 صحة مطروح: اعتماد خطة للقوافل العلاجية المتنقلة تغطي المناطق الأكثر احتياجا - بوابة الشروق
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صحة مطروح: اعتماد خطة للقوافل العلاجية المتنقلة تغطي المناطق الأكثر احتياجا

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 3:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 3:38 ص

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة صحة مطروح، إنه تم اعتماد خطة عمل القوافل العلاجية المتنقلة لمديرية الصحة بالمحافظة لمدة ستة أشهر، تبدأ من شهر يوليو الجاري وحتى نهاية العام فى ديسمبر 2021، والتي تغطي  جميع المناطق الأكثر احتياجا بكافة مراكز المحافظة الثمانية.

وأكد وكيل وزارة صحة مطروح، أنه تم توفير كافة التيسيرات والتسهيلات لنجاح عمل القوافل والوصول للمستهدف،حيث سيتم الإعلان عن جدولها بجميع وسائل الإعلام وإذاعة مطروح الإقليمية، لتعريف المواطنين بمواعيدها وأماكن تواجدها لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتشمل إجراء الكشوفات والفحوصات ،وتقديم العلاج بالمجان والوصول لكافة المواطنين بالمحافظة بجميع القرى والتجمعات فى قلب الصحراء من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي مطروح.

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