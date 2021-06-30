ألمانيا تقود مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش في مالي غدا الأربعاء

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تتولى ألمانيا قيادة مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش في مالي اعتبارا من الغد الأربعاء.

وسيتولى البريجادير جنرال الألماني، يوخن دوير، قيادة الجنود البالغ عددهم نحو 950 جنديا في المهمة بدءا من الغد.

وتهدف المهمة السارية منذ عام 2013 إلى دعم القوات في مالي من خلال تقديم المشورة والتدريب أيضا بحيث يمكن للقوات المحلية التصدي لأية تهديدات صادرة من جماعات إرهابية إسلامية.

وتشارك ألمانيا حاليا في المهمة الأوروبية بنحو 110 جنود من الرجال والنساء.

كما تشارك ألمانيا أيضا بنحو 950 في مهمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).