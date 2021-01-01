ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى ميامي إلى 28 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى في مقاطعة "ميامي-داد" بولاية "فلوريدا" الأمريكية إلى 28 شخصا، وذلك عقب انتشال جثة واحدة جديدة من تحت الأنقاض.

وذكرت قناة (إن.بي.سي.) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه جرى استئناف عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين عقب إكمال عملية تدمير الجزء الباقي من المبنى، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إزالة 40% من حطام المبنى.

وكان المبنى المؤلف من 12 طابقا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في منطقة "سيرفسايد" قرب ميامي بيتش قد انهار يوم 24 من شهر يونيو الماضي بينما كان السكان نائمين في الداخل.