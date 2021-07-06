 الأمن الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية جنوب البلاد: يتم توجيهها من الخارج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية جنوب البلاد: يتم توجيهها من الخارج

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 11:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 11:46 ص

أعلنت قوى الأمن الداخلي الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية في محافظات البلاد الجنوبية واعتقال عناصرها الرئيسية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بيان للأمن الداخلي القول إن "خلية مخربة كانت قد بادرت للتخطيط والتآمر المسلح داخل البلاد بهدف ضرب الأمن العام، إلا أن قوى الأمن الداخلي، ومن خلال عمليات الرصد والسيطرة الاستخبارية، تمكنت من كشف واعتقال العناصر الرئيسية لهذه الخلية في محافظات البلاد الجنوبية".

وأضاف البيان أنه "اتضح في ضوء التحقيقات الفنية اللازمة أن هذه الخلية تابعة لزمر إرهابية متواجدة خارج البلاد ويتم دعمها وتوجيهها من قبلها".

وختم البيان بأنه سيتم لاحقا الإعلان عن نتائج التحقيقات.

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