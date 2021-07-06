الإعدام لكويتي قتل مواطنة أمام صغيرتها

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بالإعدام، اليوم الثلاثاء، بحق مواطن كويتي قتل مواطنة بعد اختطافها وطعنها حتى الموت، أمام أعين ابنتها.

ويأتي قرار المحكمة اليوم بعد شهرين من ارتكاب الجاني جريمته، وهو حكم غير نهائي.

كان الجاني قال في التحقيقات إن القتيلة طعنت نفسها بسكين، إلا أنه اعترف لاحقا بأنه هو من طعنها نتيجة غضبه، بعدما رفضت التنازل عن قضاياها ضده.

واعترف الجاني أيضا بوضع جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية في سيارة القتيلة حتى رصدها يوم الواقعة في ضاحية صباح السالم، جنوبي العاصمة الكويت، مع طفلتها، حيث كانتا متجهتين إلى صالون نسائي.