البر الرئيسي الصيني يسجل 23 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 3 منها محلية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 23 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن ثلاثة من الإصابات الجديدة محلية العدوى، تم تسجيلها في مقاطعة يوننان، بينما البقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 91892 حالة، بينهم 418 لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 86838 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 25 حالة جديدة بدون أعراض، اثنتان منها في يوننان، بينما البقية وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.