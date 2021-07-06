روسيا: القبض على القنصل العام لإستونيا في سان بطرسبرج

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قالت وكالة الأمن الداخلي الروسية اليوم الثلاثاء أنها القت القبض على القنصل العام لأستونيا في مدينة سانت بطرسبرج الروسية لتلقيه وثائق سرية من مواطن روسي.

وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن هذا النشاط لا يتفق مع العمل الدبلوماسي في روسيا و"يتسم بالعداء الظاهر تجاه روسيا الاتحادية".

ولم يتم الكشف عن معلومات تتعلق بطبيعة الوثائق.

ويعتبر جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الذي حل محل وكالة الاستخبارات السوفيتية "كي جي بي" مسؤول عن مكافحة التجسس في داخل البلاد.

كانت روسيا قد طردت في وقت سابق هذا العام دبلوماسيين أستونيين ردا على طرد استونيا دبلوماسيين روس.



