تركي آل الشيخ يكشف عن موعد عرض مسرحية كوكو شانيل للفنانة شريهان

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كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن موعد عرض مسرحية ”كوكو شانيل“، والتي ستكون بوابة العودة للفنانة المصزية شريهان مرة أخرى للأضواء بعد غياب استمر أكثر من 20 عاما.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الثلاثاء: "بعد انتظار سنين طويلة، عودة النجمة شريهان في مسرحية كوكوشانيل يوم 20 يوليو الحالي".

وأوضح آل الشيخ أن المسرحية" من إنتاج العدل جروب سوف تعرض على منصة شاهدفود ومجموعة إم بي سي العملاقة برعاية هيئة الترفيه".

وأعادت شريهان نشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، كان نشرها آل الشيخ، عبر حسابه على ذات الموقع، تضمنت مقطع فيديو قصيرًا عن إعلان عودتها للفن بعد غيابها لسنوات.

وعلقت شريهان بالقول:"عمل شاق، أتمنى أن ينال إعجاب جمهور منصة شاهدفوود وإم بي سي في جميع أنحاء العالم، وجمهوري الحبيب، ألف مبارك".

وكشف السيناريست المصري مدحت العدل، خلال حديث متلفز أن"المسرحية سيتم عرضها لأول مرة في مصر، ثم خلال موسم الترفيه في السعودية".

وكان أخر ظهور مسرحي للفنانة شريهان في مسرحية "شارع محمد علي" أواخر ثمانينيات القرن الماضي.